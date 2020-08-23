В Бресте около 10 тыс. человек приняли участие в "Марше новой Беларуси"

Источник материала: БелаПАН

Брест, 23 августа. В Бресте сторонники перемен 23 августа присоединились к акции "Марш новой Беларуси".

После 14.00 люди начали собираться на площади Ленина. Они пришли с бело-красно-белыми флагами и скандировали "Уходи!", "Лукашенко — в автозак!", "Жыве Беларусь!", "Нет насилию!".

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 16.00 на площади было более 5 тыс. человек разного возраста. В 16.30 собравшиеся колонной с большим бело-красно-белым флагом пошли с площади по улице Ленина, проспекту Машерова, улице Московской. По автомобильному мосту они вышли на улицу 28 Июля и направились в микрорайон Ковалево. Затем по проспекту Республики демонстранты вышли на улицу Московскую и вернулись в центр города. По ходу движения колонны к ней присоединялись новые люди. Участники марша скандировали "Жыве Беларусь!", "Лукашенко — уходи!", "Верым! Можам! Пераможам!".

Шествие завершилось около 21.30 на площади Ленина. Общее число участников акции составило около 10 тыс.

Как заявила БелаПАН 43-летняя брестчанка Юлия, она не хочет больше терпеть вранья от власти. "Власть врет нам постоянно и по всем поводам, потому что не считает нас за людей. Нам не говорили правды про ковид, смухлевали на выборах. Нормальным людям это уже настолько надоело, что они хотят уехать из Беларуси", — сказала она.

48-летний Сергей заявил, что "возмущен чудовищной фальсификацией президентских выборов, беспределом и насилием силовиков в отношении участников мирных акций протеста". "Я возмущен, что власть вместо того, чтобы начать диалог с народом, пытается его запугать", — отметил брестчанин.

46-летняя жительница Бреста Светлана заявила, что против беззакония, который творится в стране. "Омоновцы хватают на улицах простых прохожих и волокут их в автозаки. Даже во время сталинских репрессий такого не было", — сказала собеседница.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте около 10 тыс. человек приняли участие в "Марше новой Беларуси" Брест, 23 августа. В Бресте сторонники перемен 23 августа присоединились к акции "Марш новой Беларуси". После 14.00 люди начали собираться на площади Ленина. Они пришли...

Лариса Шиганова, БелаПАН.