Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах президента Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Блогер Сергей Тихановский, который в ходе избирательной кампании был задержан и сейчас проходит по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, скорее всего, примет участие в новых выборах президента Беларуси, если они будут назначены, заявила его супруга Светлана Тихановская в интервью газете Wyborcza.

Ранее Тихановский планировал выдвигаться кандидатом в президенты Беларуси, однако ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу. В итоге кандидатом стала Светлана Тихановская, а блогер активно включился в сбор подписей в пользу жены. В конце мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, его задержали в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам. В середине августа Тихановский был этапирован из минского СИЗО в тюрьму в Жодино.

В интервью польскому изданию Светлана Тихановская заявила, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.

"Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", - сказала она.

При этом Тихановская предположила, что ее супруг снова попытается участвовать в избирательной кампании – бороться за пост президента.

"Думаю, что да. И, собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов", - добавила Тихановская.

Она напомнила, что сейчас главным условием является освобождение политических заключенных. Помимо Сергея Тихановского речь, по ее словам, идет и о Викторе Бабарико, который также заявил о своих президентских амбициях, собрал внушительное количество подписей в пользу выдвижения кандидатом в президенты, но так и не был зарегистрирован.

Напомним, экс-глава Белгазпромбанка Бабарико был задержан в середине июня вскоре после заявления о намерении баллотироваться. В июне в Белгазпромбанке прошли обыски, был задержан ряд менеджеров, а затем и сам Бабарико. Его обвиняют по части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), части второй статьи 235 (отмывание денег в особо крупном размере). Обвинение еще по одной статье – дача взятки – со временем было квалифицировано в "получение взятки".

"Он тоже, возможно, будет кандидатом", - предположила Тихановская.

В настоящее время Тихановская находится в Литве, куда выехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов и считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в стране проходят массовые протестные акции оппозиции.

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