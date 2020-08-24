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Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах президента Беларуси
24.08.2020 12:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Блогер Сергей Тихановский, который в ходе избирательной кампании
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее
В интервью польскому изданию Светлана Тихановская заявила, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.
"Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", - сказала она.
При этом Тихановская предположила, что ее супруг снова попытается участвовать в избирательной кампании – бороться за пост президента.
"Думаю, что да. И, собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов", - добавила Тихановская.
Она напомнила, что сейчас главным условием является освобождение политических заключенных. Помимо Сергея Тихановского речь, по ее словам, идет и о Викторе Бабарико, который также заявил о своих президентских амбициях, собрал внушительное количество подписей в пользу выдвижения кандидатом в президенты, но так и не был зарегистрирован.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, экс-глава Белгазпромбанка Бабарико
"Он тоже, возможно, будет кандидатом", - предположила Тихановская.
В настоящее время Тихановская находится в Литве, куда выехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз.
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Сама Светлана Тихановская выдвигаться в кандидаты в случае назначения новых выборов не намерена, объясняет тем, что политика - не для нее.
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