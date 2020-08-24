Комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Комитет по иностранным делам Европейского парламента проведет внеочередное заседание, посвященное ситуации в Беларуси. Соответствующая информация размещена в повестке на сайте ЕП.

Сообщается, что комитет готовит проекты резолюции по внешнеполитическим вопросам для принятия на сессии Европарламента.

"Внеочередное заседание 25 августа 2020 года с 11:00 до 13:00, посвященное Беларуси", – отмечается в документе, грядущее заседание пройдет в режиме видеоконференции.

Отмечается также, что депутаты комитета обсудят переоценку сотрудничества с Беларусью в рамках Восточного партнерства.

"Члены комитета обсудят действия, которые Евросоюз должен предпринять для поддержки демократии и свобод в Беларуси, и переоценки сотрудничества с Минском, в том числе в рамках Восточного партнерства", – говорится в повестке дня предстоящего заседания.

Напомним, 19 августа экстренный саммит ЕС по Беларуси не признал итоги президентских выборов в республике и пообещал в ближайшее время ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства страны.

Как заявлял ранее председатель Европарламента Давид Сассоли, единственным путем для мирного выхода из сложившейся в Беларуси ситуации является диалог, причем со всеми национальными и международными заинтересованными сторонами.

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