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Комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси
24.08.2020 13:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Комитет по иностранным делам Европейского парламента проведет внеочередное заседание, посвященное ситуации в Беларуси. Соответствующая информация размещена в повестке на сайте ЕП.
Сообщается, что комитет готовит проекты резолюции по внешнеполитическим вопросам для принятия на сессии Европарламента.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Внеочередное заседание 25 августа 2020 года с 11:00 до 13:00, посвященное Беларуси", – отмечается в документе, грядущее заседание пройдет в режиме видеоконференции.
Отмечается также, что депутаты комитета обсудят переоценку сотрудничества с Беларусью в рамках Восточного партнерства.
"Члены комитета обсудят действия, которые Евросоюз должен предпринять для поддержки демократии и свобод в Беларуси, и переоценки сотрудничества с Минском, в том числе в рамках Восточного партнерства", – говорится в повестке дня предстоящего заседания.
Напомним, 19 августа экстренный саммит ЕС по Беларуси
Как заявлял ранее председатель Европарламента Давид Сассоли, единственным путем для мирного выхода из сложившейся в Беларуси ситуации является диалог, причем со всеми национальными и международными заинтересованными сторонами.
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Депутаты рассмотрят в том числе переоценку сотрудничества с Беларусью в рамках Восточного партнерства.
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