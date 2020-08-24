Премьер Польши связал будущее Центральной Европы с ситуацией в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. От развития ситуации в Беларуси зависит будущее всей Центральной Европы, заявил в понедельник на экономическом форуме в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Власти Польши, а также иных европейских стран, неоднократно высказывались в связи с ситуацией, которая наблюдается последние две недели в Беларуси. В частности, по инициативе Варшавы и Вильнюса проходил экстренный саммит глав ЕС по этому вопросу.

"Я пригласил также представителей всех присутствующих в парламенте оппозиционных партий к дискуссии на тему Беларуси", - сказал Моравецкий на форуме в понедельник.

Моравецкий отметил, что Беларусь сегодня - "очаг воспаления, и мы должны здесь действовать совместно".

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа - дня выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко с 80,1%. При этом оппозиция заявляет о фальсификациях и нарушениях на выборах, а также уверена в победе Светланы Тихановской.

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