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Тихановская готова разрешить кризис через мирный диалог с властями
24.08.2020 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская готова вести диалог с белорусскими властями, чтобы разрешить внутриполитический кризис в стране. Соответствующее заявление она сделала во время встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в понедельник в Вильнюсе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", ― заявление Тихановской во время встречи с Биганом цитируют в ее штабе.
Экс-кандидат по-прежнему настаивает на том, что "выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества.
В заявлении Тихановской также поднята тема территориальной целостности Беларуси.
"В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах", ― заявила экс-кандидат.
Тихановская после выборов в Беларуси выехала в Литву вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. Перед отъездом было распространено ее
Напомним, массовые
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На встрече с заместителем госсекретаря США Биганом в Вильнюсе Тихановская заявила о готовности к диалогу с властями о мирной передаче власти, а также подняла тему...
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