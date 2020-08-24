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Тихановская готова разрешить кризис через мирный диалог с властями

24.08.2020 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская готова вести диалог с белорусскими властями, чтобы разрешить  внутриполитический кризис в стране. Соответствующее заявление она сделала во время встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в понедельник в Вильнюсе. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", ― заявление Тихановской во время встречи с Биганом цитируют в ее штабе.

Экс-кандидат по-прежнему настаивает на том, что "выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества.

В заявлении Тихановской также поднята тема территориальной целостности Беларуси.

"В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах", ― заявила экс-кандидат.

Тихановская после выборов в Беларуси выехала в Литву вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. Перед отъездом было распространено ее видеозаявление, записанное в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. По словам главы ЦИК, это заявление было сделано в присутствии "двух высокопоставленных силовиков и адвоката Тихановской". Уехав в Вильнюс, Тихавноская сказала, что она записала видео под давлением.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, однако позднее протестные акции приобрели мирный характер.

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Теги: Минск
 
 
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На встрече с заместителем госсекретаря США Биганом в Вильнюсе Тихановская заявила о готовности к диалогу с властями о мирной передаче власти, а также подняла тему...
 
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