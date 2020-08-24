ЕС может стать посредником в разрешении ситуации в Беларуси ― Зеленский

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Соответствующие заявления были сделаны в понедельник в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Темой беседы стала ситуация в Беларуси.

Как сообщается на сайте главы украинского государства, собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Беларуси.

"Президент Украины выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования ситуации в этой стране", ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews высказался о том, что президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих.

В белорусском МИД в ответ предложили украинской стороне заниматься актуальными внутренними вопросами, а не раздавать соседям "заезженных советов", в которых белорусы не нуждаются. Во внешнеполитическом ведомстве Украины ответили, что понимают эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но посоветовали все же "не отвергать ценных дружеских советов".

Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Сначала акции жестко подавлялись силовиками, были задержаны порядка 7 тысяч человек. В последние дни протесты и забастовки проходят мирно.

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