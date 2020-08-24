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ЕС может стать посредником в разрешении ситуации в Беларуси ― Зеленский
24.08.2020 18:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Соответствующие заявления были сделаны в понедельник в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Темой беседы стала ситуация в Беларуси.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Как сообщается на сайте главы украинского государства, собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Беларуси.
"Президент Украины выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования ситуации в этой стране", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews высказался о том, что президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно назначить
В белорусском МИД в ответ
Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Сначала акции жестко подавлялись силовиками, были задержаны порядка 7 тысяч человек. В последние дни протесты и забастовки проходят мирно.
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Украинский лидер высказался в поддержку идеи Германии и Франции о том, что Европейский союз может выступить посредником в урегулировании ситуации в Беларуси...
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