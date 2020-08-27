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Колесникова не стала свидетельствовать против себя в СК
27.08.2020 14:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова в четверг посетила Следственный комитет. Ее вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Марию Колесникову, когда она прибыла для дачи показаний в СК, встретили журналисты и неравнодушные граждане. Сама Колесникова призналась, что в такой обстановке чувствует себя в полной безопасности.
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"У меня сейчас нет точных данных, около двух тысяч. Это значит, что в два раза увеличился состав координационного совета", — сказала Колесникова.
Отвечая на вопрос о стратегии, Колесникова сказала, что она неизменна, и показала присутствующим сердце — символ штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который так и не был зарегистрирован кандидатом в президенты.
Колесникова провела в здании СК около двух часов. По ее словам, она также, как и Светлана Алексиевич, воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, и отказалась отвечать на вопросы следователей. С нее взяли подписку о неразглашении.
На вопрос о том, оказывалось ли на нее давление, Колесникова сказала, что следователь вел себя корректно.
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