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Колесникова не стала свидетельствовать против себя в СК

27.08.2020 14:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова в четверг посетила Следственный комитет. Ее вызвали для дачи показаний в рамках уголовного  дела по факту создания Координационного совета. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет. Следователи, которые работают по этому делу, уже пообщались с экс-директором Купаловского театра Павлом Латушко и Нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич. Латушко пробыл в СК несколько часов, Алексиевич - менее часа, писательница отказалась свидетельствовать против себя.

Марию Колесникову, когда она прибыла для дачи показаний в СК, встретили журналисты и неравнодушные граждане. Сама Колесникова призналась, что в такой обстановке чувствует себя в полной безопасности.

Координационный совет растет

За сутки количество членов расширенного состава Координационного совета увеличилось почти в два раза, сообщила Колесникова. Сейчас он насчитывает две тысячи человек. Накануне Колесникова пригласила всех желающих становиться членами расширенного состава КС.

© Sputnik
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"У меня сейчас нет точных данных, около двух тысяч. Это значит, что в два раза увеличился состав координационного совета", — сказала Колесникова.

Отвечая на вопрос о стратегии, Колесникова сказала, что она неизменна, и показала присутствующим сердце — символ штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который так и не был зарегистрирован кандидатом в президенты.

Колесникова провела в здании СК около двух часов. По ее словам, она также, как и Светлана Алексиевич, воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, и отказалась отвечать на вопросы следователей. С нее взяли подписку о неразглашении. 

На вопрос о том, оказывалось ли на нее давление, Колесникова сказала, что следователь вел себя корректно.

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Теги: Минск
 
 
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