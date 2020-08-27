Колесникова не стала свидетельствовать против себя в СК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова в четверг посетила Следственный комитет. Ее вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета . Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет. Следователи, которые работают по этому делу, уже пообщались с экс-директором Купаловского театра Павлом Латушко и Нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич. Латушко пробыл в СК несколько часов, Алексиевич - менее часа, писательница отказалась свидетельствовать против себя.

Марию Колесникову, когда она прибыла для дачи показаний в СК, встретили журналисты и неравнодушные граждане. Сама Колесникова призналась, что в такой обстановке чувствует себя в полной безопасности.

Координационный совет растет

За сутки количество членов расширенного состава Координационного совета увеличилось почти в два раза, сообщила Колесникова. Сейчас он насчитывает две тысячи человек. Накануне Колесникова пригласила всех желающих становиться членами расширенного состава КС.

"У меня сейчас нет точных данных, около двух тысяч. Это значит, что в два раза увеличился состав координационного совета", — сказала Колесникова.

Отвечая на вопрос о стратегии, Колесникова сказала, что она неизменна, и показала присутствующим сердце — символ штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который так и не был зарегистрирован кандидатом в президенты.

Колесникова провела в здании СК около двух часов. По ее словам, она также, как и Светлана Алексиевич, воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, и отказалась отвечать на вопросы следователей. С нее взяли подписку о неразглашении.

На вопрос о том, оказывалось ли на нее давление, Колесникова сказала, что следователь вел себя корректно.

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