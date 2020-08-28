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Канцлер ФРГ Меркель назвала недопустимыми задержания журналистов в Минске

28.08.2020 14:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг ― Sputnik. Берлин намерен донести до Минска свою позицию о недопустимости задержаний журналистов и препятствования их работе на массовых уличных протестных акциях, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

Около 50 журналистов, которые намеревались освещать уличные протестные акции, были доставлены в милицию в Минске в четверг, большинство отпущены после проверки документов и аккредитаций МИД. Большинство из представителей СМИ были отпущены в тот же вечер. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"То, что произошло накануне, является противоположностью того, за что мы выступаем, и мы определенно донесем до Белоруссии, что мы это считаем неприемлемым", ― заявила Меркель на пресс-конференции в пятницу.

Она также отметила, что Берлин выступает за свободу прессы и обеспечение условий работы журналистов.

Как ранее сообщалось на ссылкой на МВД, во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД г. Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Там отметили, что практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены.

"В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", ― добавили в министерстве.

"Белорусская ассоциация журналистов" потребовала от председателя СК республики возбудить уголовное дело в связи с массовым воспрепятствованием законной деятельности журналистов на акциях в четверг.

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Теги: Минск
 
 
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В СК республики от ассоциации журналистов направлено требование возбудить уголовное дело в связи с массовым воспрепятствованием законной деятельности...
 
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