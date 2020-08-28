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Лукашенко анонсировал санкции против Литвы: Зажрались, поставим на место

28.08.2020 15:25 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. В ответ на литовские санкции Беларусь примет ответные меры, заявил 28 августа Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее", — сказал Лукашенко, выступая 28 августа во время посещения ООО "Савушкин-Орша".

Он также добавил, что западные страны не смогут поставлять в Беларусь продукцию, на которые Россия ввела санкции. "По санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — заявил Лукашенко

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", — добавил он.

В этом контексте он заявил, что дал поручение правительству по вопросу введения санкций в отношении Литвы.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", — предупредил Лукашенко.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы предложило ввести национальные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих в Беларуси.

"Министерство иностранных дел передало в Министерство внутренних дел уточненный список. Сейчас в нем 118 лиц, на которых предлагается наложить санкции", — сказала советник главы МИД Литвы Раса Якилайтене, которую на этой неделе цитировал портал ru.delfi.lt. 

Лицам, включенным в черный список, будет запрещен въезд в Литву. Окончательное решение примет министр внутренних дел Рита Тамашунене.  28 августа МВД Литвы сообщило ТАСС, что завершает согласование санкционного списка, который будет действовать в отношении должностных лиц Беларуси.

 


Дмитрий Заяц, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. В ответ на литовские санкции Беларусь примет ответные меры, заявил 28 августа Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. "Вот мы им сейчас...
 
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