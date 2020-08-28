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Лукашенко пообещал показать санкции «зажравшейся» Литве
28.08.2020 16:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусский руководитель пригрозил соседям перекрыть транзит через Беларусь и прекратить поставки санкционки в Россию.
«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», - пригрозил Александр Лукашенко 28 августа во время поездки ООО "Савушкин-Орша".
Столь грозный пассаж вызван
Вильнюс готов к цивилизованным межгосударственным отношениям, но «только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества».
Как известно, из-за фальсификаций и непропорционально жестокого подавления мирных протестов Литва не признала законными
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Белорусский руководитель пригрозил соседям перекрыть транзит через Беларусь и прекратить поставки санкционки в Россию.
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