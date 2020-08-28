Лукашенко пообещал показать санкции «зажравшейся» Литве

Белорусский руководитель пригрозил соседям перекрыть транзит через Беларусь и прекратить поставки санкционки в Россию.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», - пригрозил Александр Лукашенко 28 августа во время поездки ООО "Савушкин-Орша".



«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», - отметил белорусский руководитель.



Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций. «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», - сказал он.

Столь грозный пассаж вызван твердой позицией Литвы , озвученной министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, по оценке президентских выборов в Беларуси:

Вильнюс готов к цивилизованным межгосударственным отношениям, но «только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества».