Преемника Синдзо Абэ могут выбрать 15 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Правящая Либерально-демократическая партия может 15 сентября провести голосование по выбору преемника Синдзо Абэ, объявившего о решении уйти с поста премьера, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

"В настоящее время изучается вопрос о проведении выборов председателя партии, который станет преемником Синдзо Абэ, 15 сентября", – говорится в сообщении.

В пятницу Абэ на пресс-конференции подтвердил, что принял решение уйти в отставку. По его словам Абэ, в течение восьми лет, когда он находился на посту премьера, удавалось справляться с болезнью (у него язвенный колит), но в июне болезнь вернулась.

В 2007 году болезнь Абэ стало причиной его отставки, однако потом его состояние стабилизировалось, и в 2012-м политик был снова избран премьер-министром Японии.