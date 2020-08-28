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Преемника Синдзо Абэ могут выбрать 15 сентября
28.08.2020 16:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Правящая Либерально-демократическая партия может 15 сентября провести голосование по выбору преемника Синдзо Абэ, объявившего о решении уйти с поста премьера, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.
© Sputnik / Григорий Сысоев
"В настоящее время изучается вопрос о проведении выборов председателя партии, который станет преемником Синдзо Абэ, 15 сентября", – говорится в сообщении.
В пятницу Абэ на пресс-конференции подтвердил, что принял решение уйти в отставку. По его словам Абэ, в течение восьми лет, когда он находился на посту премьера, удавалось справляться с болезнью (у него язвенный колит), но в июне болезнь вернулась.
В 2007 году болезнь Абэ стало причиной его отставки, однако потом его состояние стабилизировалось, и в 2012-м политик был снова избран премьер-министром Японии.
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Сейчас правящая партия Японии изучает вопрос о дате проведения выборов: не исключено, что они состоятся в середине следующего месяца.
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