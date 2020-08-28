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Защищается всеми способами – глава МИД Литвы о действиях Лукашенко
28.08.2020 18:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказался по поводу последний заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Литовское национальное радио.
"Это продолжение остальных угроз Лукашенко. Он идет ва-банк, это понятно. Как и то, что он защищается всеми понятными ему способами", - сказал глава ведомства.
© Photo : Пресс-служба президента РБ
По его мнению, белорусский президент таким образом защищается для "сохранения своего поста".
"Лукашенко пытается сохранить свой пост и не обращает внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на то давление, которое оказывается со стороны международного сообщества", - продолжил Линкявичюс.
В пятницу 28 августа Александр Лукашенко
"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", – заявил Лукашенко во время своей рабочей поездки в Витебскую область.
Ранее МИД Литвы сообщил, что более 100 должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко,
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Белорусский лидер заявил о готовности страны ответить на санкции со стороны других стран, упомянув при этом Литву.
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