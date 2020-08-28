ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защищается всеми способами – глава МИД Литвы о действиях Лукашенко

28.08.2020 18:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказался по поводу последний заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Литовское национальное радио.

"Это продолжение остальных угроз Лукашенко. Он идет ва-банк, это понятно. Как и то, что он защищается всеми понятными ему способами", - сказал глава ведомства.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси: нас пугать не надо

По его мнению, белорусский президент таким образом защищается для "сохранения своего поста".

"Лукашенко пытается сохранить свой пост и не обращает внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на то давление, которое оказывается со стороны международного сообщества", - продолжил Линкявичюс.

В пятницу 28 августа Александр Лукашенко пообещал ответные действия Беларуси на санкции со стороны иных стран. В частности, он сообщил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", – заявил Лукашенко во время своей рабочей поездки в Витебскую область.

Ранее МИД Литвы сообщил, что более 100 должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, внесены в список лиц, в отношении которых Вильнюс намеревается применить санкции.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер заявил о готовности страны ответить на санкции со стороны других стран, упомянув при этом Литву.
 
Новости дня
Новости политики
 
Преемника Синдзо Абэ могут выбрать 15 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика