Защищается всеми способами – глава МИД Литвы о действиях Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказался по поводу последний заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Литовское национальное радио.

"Это продолжение остальных угроз Лукашенко. Он идет ва-банк, это понятно. Как и то, что он защищается всеми понятными ему способами", - сказал глава ведомства.

По его мнению, белорусский президент таким образом защищается для "сохранения своего поста".

"Лукашенко пытается сохранить свой пост и не обращает внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на то давление, которое оказывается со стороны международного сообщества", - продолжил Линкявичюс.

В пятницу 28 августа Александр Лукашенко пообещал ответные действия Беларуси на санкции со стороны иных стран. В частности, он сообщил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", – заявил Лукашенко во время своей рабочей поездки в Витебскую область.

Ранее МИД Литвы сообщил, что более 100 должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, внесены в список лиц , в отношении которых Вильнюс намеревается применить санкции.

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