МИД: Беларусь готова продолжать сотрудничество с Украиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Беларусь готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский украинский народ, заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом МИД Беларуси прокомментировал заявление главы внешнеполитического ведомства Украины о приостановленных контактах с Минском .

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" – это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств", – заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне и ее внешнеполитических партнерах.

"Беларусь со своей стороны, готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский народ", – отметил Глаз.

О невмешательстве в дела

Он также сообщил, что в Минске внимательно ознакомились с содержанием прозвучавших в последние дни многочисленных высказываний руководства МИД Украины по белорусской тематике.

"Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси", – сказал Глаз.

В то же время, по его словам, оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнерами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов в республике расценивают именно как попытку вмешательства в ее внутренние дела.

"Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе", – сказал представитель МИД Беларуси.

Про эмоции и геополитическую конъюнктуру

По словам Глаза, Беларусь никогда, даже в очень непростые для Украины годы, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность украинского государства, право самостоятельного выбора ее народом путей развития.

"Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне", – уточнил представитель МИД.

Он также заверил, что Беларусь будет всегда очень аккуратно и взвешенно подходит к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим гражданам допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой.

О пределах самостоятельности

Глаз отметил, что как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа.

"На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства", – сказал он.

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом", – резюмировал представитель МИД.

Ряд стран объявил о непризнании итогов белорусских выборов, некоторые страны – участницы ЕС заявили о введении точечных санкций в отношении лиц, по их мнению, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие в послевыборные дни. О намерение ввести санкции заявляли и органы ЕС.

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