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Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

29.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подтвердила готовность оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, если белорусский политический кризис не удастся разрешить без помощи извне. 

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Соответствующее заявление Тихановская заявила в интервью телеканалу "Euronews".

Так как этот кризис внутри страны и не направлен против какого-либо государства, мы берем на себя ответственность в решении этого кризиса путем переговоров внутри страны, сказала Тихановская.

"Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия ―это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", ― сказала Тихановская.

Напомним, протесты начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, однако позднее приобрели мирный характер. Сама Тихановская после выборов выехала на территорию Литвы.

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Теги: Минск
 
 
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Кризис в Беларуси необходимо разрешать путем переговоров внутри страны, но если посредничество все же понадобится, Россия вполне может быть участником, считает...
 
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