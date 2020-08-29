Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подтвердила готовность оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, если белорусский политический кризис не удастся разрешить без помощи извне.

Соответствующее заявление Тихановская заявила в интервью телеканалу " Euronews ".

Так как этот кризис внутри страны и не направлен против какого-либо государства, мы берем на себя ответственность в решении этого кризиса путем переговоров внутри страны, сказала Тихановская.

"Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия ―это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", ― сказала Тихановская.

Напомним, протесты начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, однако позднее приобрели мирный характер. Сама Тихановская после выборов выехала на территорию Литвы.

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