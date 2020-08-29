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Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса
29.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подтвердила готовность оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, если белорусский политический кризис не удастся разрешить без помощи извне.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Соответствующее заявление Тихановская заявила в интервью телеканалу "
Так как этот кризис внутри страны и не направлен против какого-либо государства, мы берем на себя ответственность в решении этого кризиса путем переговоров внутри страны, сказала Тихановская.
"Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия ―это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", ― сказала Тихановская.
Напомним,
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Кризис в Беларуси необходимо разрешать путем переговоров внутри страны, но если посредничество все же понадобится, Россия вполне может быть участником, считает...
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