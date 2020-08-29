ЕС вводит санкции в отношении 20 чиновников Беларуси

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных чиновников, передает ТАСС.

Под санкции попадут ответственные за фальсификации на выборах и насилие, допущенное после выборов. Однако список еще не согласован, так как европейские политики пока не понимают, будет ли включен в него Александр Лукашенко.

Как заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек, «Лукашенко должен быть в списке, однако, возможно, не на первой стадии, а позднее в случае, если не будет позитивного развития событий в Беларуси».

Таким образом, предполагается, что президент Беларуси может повлиять на ситуацию в своей стране, каким-то образом изменив ее к лучшему.

Ранее, на внеочередном совещании Совета ЕС по иностранным делам 14 августа главы МИД обсудили возможные санкции в отношении «виновных в насилии и фальсификации».

О том, что Евросоюз не согласен с итогами президентских выборов в Беларуси, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

21 августа глава МИД Беларуси Владимир Макей обратился к министрам иностранных дел стран Евросоюза. Он заявил, что санкции - недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Беларуси, и не смогут оставаться без противодействия со стороны Беларуси.