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ЕС вводит санкции в отношении 20 чиновников Беларуси
29.08.2020 09:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных чиновников, передает ТАСС.
Под санкции попадут ответственные за фальсификации на выборах и насилие, допущенное после выборов. Однако список еще не согласован, так как европейские политики пока не понимают, будет ли включен в него Александр Лукашенко.
Как заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек, «Лукашенко должен быть в списке, однако, возможно, не на первой стадии, а позднее в случае, если не будет позитивного развития событий в Беларуси».
Таким образом, предполагается, что президент Беларуси может повлиять на ситуацию в своей стране, каким-то образом изменив ее к лучшему.
Ранее, на внеочередном совещании Совета ЕС по иностранным делам 14 августа главы МИД
О том, что Евросоюз не согласен с итогами президентских выборов в Беларуси, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
21 августа глава МИД Беларуси Владимир Макей
16 февраля 2016 года Евросоюз
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Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных...
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