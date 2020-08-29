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ЕС вводит санкции в отношении 20 чиновников Беларуси

29.08.2020 16:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных чиновников, передает ТАСС.

Под санкции попадут ответственные за фальсификации на выборах и насилие, допущенное после выборов. Однако список еще не согласован, так как европейские политики пока не понимают, будет ли включен в него Александр Лукашенко.

Как заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек, «Лукашенко должен быть в списке, однако, возможно, не на первой стадии, а позднее в случае, если не будет позитивного развития событий в Беларуси».

Таким образом, предполагается, что президент Беларуси может повлиять на ситуацию в своей стране, каким-то образом изменив ее к лучшему.

Ранее, на внеочередном совещании Совета ЕС по иностранным делам 14 августа главы МИД обсудили возможные санкции в отношении «виновных в насилии и фальсификации».

О том, что Евросоюз не согласен с итогами президентских выборов в Беларуси, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

21 августа глава МИД Беларуси Владимир Макей обратился к министрам иностранных дел стран Евросоюза. Он заявил, что санкции - недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Беларуси, и не смогут оставаться без противодействия со стороны Беларуси.

А 28 августа на очередном совещании Лукашенко пообещал показать санкции «зажравшейся» Литве. Белорусский руководитель пригрозил соседям перекрыть транзит через Беларусь и прекратить поставки санкционки в Россию.

Справка БДГ

Впервые санкции ЕС в отношении белорусских чиновников были введены около 15 лет назад. В «чёрный список» попал Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Через три года, после выборов президента и проведения референдума, список пополнила глава ЦИК Лидия Ермошина и начальник полка милиции специального назначения Юрий Подобед.

Почти 10 лет назад после очередных президентских выборов список увеличился до 37 человек, туда впервые был включен и официальный лидер Александр Лукашенко. В том же году после нескольких политических судебных процессов список вырос до 41 человека.

Через два года - в 2008 году - санкции были заморожены в отношении Лукашенко и 35 чиновников. Приостановление санкций продержалось до следующей президентской кампании в 2010 году. К 2015 году в списке значились 175 чиновников и 14 предприятий.

30 октября 2015 года Евросоюз приостановил санкции в отношении 171 человек и 10 предприятий. Среди предприятий «Белтехэкспорт», «Белтех Холдинг», «Спецприборсервис», «Раковский бровар», футбольный клуб «Динамо», «Простор-Трейд», «КварцМелПром», «Березовский комбинат силикатных изделий» и др. Из списка были исключены бизнесмен Юрий Чиж и четыре его компании.

16 февраля 2016 года Евросоюз снял ограничительные меры против 170 граждан Беларуси и трех предприятий. Среди них был и Александр Лукашенко: были разморожены его банковские активы в Европе и снят запрет на въезд в Евросоюз.

 
 
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Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных...
 
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