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ЕС вводит санкции в отношении 20 чиновников Беларуси
29.08.2020 16:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных чиновников,
Под санкции попадут ответственные за фальсификации на выборах и насилие, допущенное после выборов. Однако список еще не согласован, так как европейские политики пока не понимают, будет ли включен в него Александр Лукашенко.
Как заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек, «Лукашенко должен быть в списке, однако, возможно, не на первой стадии, а позднее в случае, если не будет позитивного развития событий в Беларуси».
Таким образом, предполагается, что президент Беларуси может повлиять на ситуацию в своей стране, каким-то образом изменив ее к лучшему.
Ранее, на внеочередном совещании Совета ЕС по иностранным делам 14 августа главы МИД
О том, что Евросоюз не согласен с итогами президентских выборов в Беларуси, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
21 августа глава МИД Беларуси Владимир Макей
А 28 августа на очередном совещании Лукашенко
Справка БДГ
Впервые санкции ЕС в отношении белорусских чиновников были введены около 15 лет назад. В «чёрный список» попал Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Через три года, после выборов президента и проведения референдума, список пополнила глава ЦИК Лидия Ермошина и начальник полка милиции специального назначения Юрий Подобед.
Почти 10 лет назад после очередных президентских выборов список увеличился до 37 человек, туда впервые был включен и официальный лидер Александр Лукашенко. В том же году после нескольких политических судебных процессов список вырос до 41 человека.
Через два года - в 2008 году - санкции были заморожены в отношении Лукашенко и 35 чиновников. Приостановление санкций продержалось до следующей президентской кампании в 2010 году. К 2015 году в списке значились 175 чиновников и 14 предприятий.
30 октября 2015 года Евросоюз приостановил санкции в отношении 171 человек и 10 предприятий. Среди предприятий «Белтехэкспорт», «Белтех Холдинг», «Спецприборсервис», «Раковский бровар», футбольный клуб «Динамо», «Простор-Трейд», «КварцМелПром», «Березовский комбинат силикатных изделий» и др.
16 февраля 2016 года Евросоюз
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Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных...
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