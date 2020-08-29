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Песков: формат проведения осеннего саммита ЕАЭС в Минске будет уточняться
29.08.2020 13:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Формат проведения очередного саммита лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который планируется провести осенью в Минске, будет уточняться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Sputnik / Алексей Дружинин
"По саммиту формат проведения будет уточняться", — его цитирует РИА Новости.
Напомним, предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в мае текущего года в формате видеоконференции. Этот формат был выбран в связи с карантинными мерами, принятыми из-за пандемии коронавиурса. На майском саммите было решено провести следующее заседание в октябре-ноябре этого года в Минске в очном формате.
Кроме того, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует совершить визит в Беларусь.
"Пока планов поездки нет", — пояснил пресс-секретарь главы РФ.
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Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Владимир Путин пока не планирует совершать визит в Беларусь.
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