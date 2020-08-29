ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков: формат проведения осеннего саммита ЕАЭС в Минске будет уточняться

29.08.2020 13:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Формат проведения очередного саммита лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который планируется провести осенью в Минске, будет уточняться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: Россия признает легитимность выборов президента Беларуси

"По саммиту формат проведения будет уточняться", — его цитирует РИА Новости.

Напомним, предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в мае текущего года в формате видеоконференции. Этот формат был выбран в связи с карантинными мерами, принятыми из-за пандемии коронавиурса. На майском саммите было решено провести следующее заседание в октябре-ноябре этого года в Минске в очном формате.

Кроме того, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует совершить визит в Беларусь.

"Пока планов поездки нет", — пояснил пресс-секретарь главы РФ.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Владимир Путин пока не планирует совершать визит в Беларусь.
 
Новости дня
Новости политики
 
Путин: Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Лукашенко — их победителем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика