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Путин о выборах в Беларуси: ничего идеального не бывает

29.08.2020 16:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российская Федерация признает выборы в Беларуси состоявшимися, а Александра Лукашенко – победившим в них. Беларусь для РФ очень близкая страна, и небезразличная России, которая ведет себя более сдержанно к стране-соседке, чем другие государства.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Вести в субботу», сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что сразу после окончания выборов поздравил Лукашенко с победой, а значит, Россия сразу и признала легитимность этих выборов.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», - сказал Путин.

Он признал, что кто-то может сомневаться в результатах выборов в Беларуси, однако «ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере». Также Путин отметил, что сомневается в честности тех, кто не принимает результаты выборов в РБ.

Представители же Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Беларусь отказались. И можно предположить, что позиция Запада в отношении выборов была заранее подготовлена, считает Путин. Однако и сам он сообщил, что поздравил Лукашенко сразу после окончания выборов, что тоже может означать, что его мнение заранее было положительным. 

По его мнению, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако «ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере».

«Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная богом созданная сфера», - добавил он. «У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны», - заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия ведет себя по отношению к Беларуси боле сдержанно, чем другие страны.

«На мой взгляд, мы ведем себя более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны: и европейские, и те же самые США. Но мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне с обеих сторон освещаем события, происходящие в Белоруссии, и считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна: и этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, в духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей, теснейшая кооперация в промышленности. Достаточно сказать, что из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок приходятся 90 с лишним процентов белорусского», - сказал Путин в интервью.

Ситуация в Беларуси

Напомним, еще до во время предвыборной кампании, когда несколько оппонентов Лукашенко были арестованы, Кремль заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. 

Тем временем в Беларуси продолжается противостояние людей к действующей власти, большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.

Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и решили ввести санкции против более 20 высокопоставленных чиновников.

 
 
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Российская Федерация признает выборы в Беларуси состоявшимися, а Александра Лукашенко – победившим в них.
 
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