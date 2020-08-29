|
МИД Австрии: Лишение властями Беларуси аккредитации журналистов — беспрецедентная атака на свободу СМИ
29.08.2020 14:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Австрия резко осудила последние действия властей Беларуси в отношении журналистов.
"Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, аккредитации — это беспрецедентное нападение на свободу СМИ", — говорится в сообщении,
"Австрия осуждает эту вопиющую попытку пресечения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов", — подчеркивает австрийское внешнеполитическое ведомство.
29 августа стало известно, что иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел.
На данный момент известно, что аккредитации лишены около двух десятков представителей СМИ, в числе которых белорусские корреспонденты BBC, Reuters, AFP, RFi, телеканала "Настоящее время" и другие.
Решение о лишении аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, созданная по указу Александра Лукашенко в 2017 году. В ее состав входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, КГБ, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Австрии: Лишение властями Беларуси аккредитации журналистов — беспрецедентная атака на свободу СМИ
Минск, 29 августа. Австрия резко осудила последние действия властей Беларуси в отношении журналистов. "Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)