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МИД Австрии: Лишение властями Беларуси аккредитации журналистов — беспрецедентная атака на свободу СМИ

29.08.2020 14:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Австрия резко осудила последние действия властей Беларуси в отношении журналистов.

"Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, аккредитации — это беспрецедентное нападение на свободу СМИ", — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа в Twitter МИД Австрии.

"Австрия осуждает эту вопиющую попытку пресечения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов", — подчеркивает австрийское внешнеполитическое ведомство.

29 августа стало известно, что иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел.

На данный момент известно, что аккредитации лишены около двух десятков представителей СМИ, в числе которых белорусские корреспонденты BBC, Reuters, AFP, RFi, телеканала "Настоящее время" и другие.

Решение о лишении аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, созданная по указу Александра Лукашенко в 2017 году. В ее состав входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, КГБ, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.

 


Алексей Орешко, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Австрия резко осудила последние действия властей Беларуси в отношении журналистов. "Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные...
 
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