ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская оппозиция заявила, что намерена идти до конца

30.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Белорусская оппозиция намерена идти до конца и добиваться проведения новых выборов, об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова во время прямого эфира на канале YouTube.

© REUTERS / BelaPAN
Женский марш солидарности прошел в Минске

Она объявила, что оппозиция намерена создать в стране свое политического движение. "В наших планах есть создание движения", - отметила Колесникова, отвечая на вопрос о создании новой партии.

По ее словам, члены Координационного совета намерены всерьез рассмотреть такую возможность, даже несмотря на то, что зарегистрировать партию в Беларуси непросто.

"Очень важно понимать что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас", - констатировала член президиума КС.

Колесникова подчеркнула, что Координационный совет намерен идти до конца, поскольку "любовь сильнее страха".

Обращение к силовикам

В ходе своего выступления Мария Колесникова обратилась к главе МВД Беларуси Юрию Караеву и призвала его подать в отставку или оформить явку с повинной. Также она обратилась к другим представителям силового блока и напомнила, что они присягали народу, который должны защищать.

"Вы обязаны исполнять присягу, данную белорусскому народу. Я обращаюсь к сотрудникам МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ. Мы призываем вас исполнить свой долг перед белорусским народом и требуем от вас разобраться со всеми преступлениями, вы должны восстановить справедливость", - заявила она.

Член президиума КС подчеркнула, что силовикам следует тщательно расследовать нарушения избирательного права и факты насилия на акциях протеста, о которых известно всем белорусам.

Об изменении Конституции

Колесникова назвала предложения президента Беларуси Александра Лукашенко о внесении серьезных изменений в Конституцию манипуляцией и попыткой задобрить протестующих. По ее словам, тех изменений, о которых говорит оппозиция, ждать не приходится, поскольку они идут вразрез с интересами действующего главы государства.

"Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится. Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме Конституции и, что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить", - поделилась мнением она.

Отношения с Союзным государством и помощь от России

Мария Колесникова сообщила, что вопрос о помощи Беларуси от Союзного государства Координационным советом не рассматривается. "В общебелорусской повестке нет вопроса о помощи Союзного государства", - сказала она.

По ее словам, во время встреч и акций оппозиции обсуждаются совершенно другие темы. "У нас есть три конкретных запроса: свобода всем политзаключенным, расследование всех фактов убийств и пыток, новые честные выборы", - заявила член президиума КС.

Она также добавила, что "любые союзы с государствами, в том числе Союзное государство, должны быть направлены на интересы Беларуси".

Колесникова высказала мнение, что президент Александр Лукашенко за 26 лет правления так и не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.

"Вопрос в том, что мы знаем, что у нас есть Союзное государство с Российской Федерацией. Как мы видим, за 26 лет действующий президент так и не смог построить каких-то добрососедских отношений. Все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения", - сказала представитель оппозиции.

Что касается заявлений о помощи со стороны России, Мария Колесникова считает, что президент России Владимир Путин своим согласием на создание силового резерва на случай обострения ситуации в Беларуси посылает сигнал о слабости Лукашенко.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Кремль: Путин исходит из того, что Минску не понадобится силовой резерв

"Сам факт того, что Путин озвучил этот запрос Лукашенко, говорит о том, что сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит. Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет Калашников (автомат - Sputnik), одевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует себя очень уютно", - подчеркнула она.

Также Колесникова отметила, что Путин заявил также о важности общественного диалога и поиска мирного пути разрешения политического кризиса. "Есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс", - напомнила политик.

О финансировании КС

Члены Координационного совета работают на волонтерских началах, заявила Мария Колесникова.

"Никто из нас за все время не получал деньги за то, что мы делаем", - подчеркнула она.

Политик также отметила, что совет никогда не просил Запад о предоставлении финансирования.

"Несколько дней назад было заявление представителя ЕС, что ЕС выделяет 53 миллиона белорусам, в том числе Координационному совету, чтобы КС распределял эти деньги. Во-первых, ни я, ни КС никогда не говорили, не просили ни о каких деньгах кого бы то ни было, в том числе ЕС. Мы не собираемся иметь к ним никакого отношения, мы не собираемся их распределять... Про 53 миллиона, о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ", - заверила Колесникова.

Она убеждена, что белорусы "сами своими силами могут справляться с любой ситуацией".

Бабарико в курсе ситуации в стране

Колесникова рассказала, что содержащийся под стражей экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико знает о происходящем в стране и поддерживает сторонников оппозиции.

© Sputnik / Александр Натрускин
Беларуси нужно вернуть атмосферу общественного доверия ― Неменский

"Нам приносят письма наши друзья, у которых есть переписка с Виктором. От них мы узнаем, что с ним все в порядке, что он очень сильно за нас поддерживает", - поделилась она.

Член президиума КС пояснила, что связи с Бабарико у нее нет."Ни его письма, ни мои письма к нему не доходят", - констатировала Мария Колесникова.

По ее данным, Бабарико в курсе того, что сейчас происходит в стране благодаря каким-то газетным вырезкам и новостям белорусского телевидения. "Он нацелен на победу, он в нас верит", - подытожила Колесникова.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова призвала главу МВД Юрия Караева подать в отставку, напомнила силовикам о необходимости следовать...
 
Новости дня
Новости политики
 
Путин высказался о протестах в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика