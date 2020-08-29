Белорусская оппозиция заявила, что намерена идти до конца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Белорусская оппозиция намерена идти до конца и добиваться проведения новых выборов, об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова во время прямого эфира на канале YouTube.

Она объявила, что оппозиция намерена создать в стране свое политического движение. "В наших планах есть создание движения", - отметила Колесникова, отвечая на вопрос о создании новой партии.

По ее словам, члены Координационного совета намерены всерьез рассмотреть такую возможность, даже несмотря на то, что зарегистрировать партию в Беларуси непросто.

"Очень важно понимать что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас", - констатировала член президиума КС.

Колесникова подчеркнула, что Координационный совет намерен идти до конца, поскольку "любовь сильнее страха".

Обращение к силовикам

В ходе своего выступления Мария Колесникова обратилась к главе МВД Беларуси Юрию Караеву и призвала его подать в отставку или оформить явку с повинной. Также она обратилась к другим представителям силового блока и напомнила, что они присягали народу, который должны защищать.

"Вы обязаны исполнять присягу, данную белорусскому народу. Я обращаюсь к сотрудникам МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ. Мы призываем вас исполнить свой долг перед белорусским народом и требуем от вас разобраться со всеми преступлениями, вы должны восстановить справедливость", - заявила она.

Член президиума КС подчеркнула, что силовикам следует тщательно расследовать нарушения избирательного права и факты насилия на акциях протеста, о которых известно всем белорусам.

Об изменении Конституции

Колесникова назвала предложения президента Беларуси Александра Лукашенко о внесении серьезных изменений в Конституцию манипуляцией и попыткой задобрить протестующих. По ее словам, тех изменений, о которых говорит оппозиция, ждать не приходится, поскольку они идут вразрез с интересами действующего главы государства.

"Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится. Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме Конституции и, что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить", - поделилась мнением она.

Отношения с Союзным государством и помощь от России

Мария Колесникова сообщила, что вопрос о помощи Беларуси от Союзного государства Координационным советом не рассматривается. "В общебелорусской повестке нет вопроса о помощи Союзного государства", - сказала она.

По ее словам, во время встреч и акций оппозиции обсуждаются совершенно другие темы. "У нас есть три конкретных запроса: свобода всем политзаключенным, расследование всех фактов убийств и пыток, новые честные выборы", - заявила член президиума КС.

Она также добавила, что "любые союзы с государствами, в том числе Союзное государство, должны быть направлены на интересы Беларуси".

Колесникова высказала мнение, что президент Александр Лукашенко за 26 лет правления так и не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.

"Вопрос в том, что мы знаем, что у нас есть Союзное государство с Российской Федерацией. Как мы видим, за 26 лет действующий президент так и не смог построить каких-то добрососедских отношений. Все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения", - сказала представитель оппозиции.

Что касается заявлений о помощи со стороны России, Мария Колесникова считает, что президент России Владимир Путин своим согласием на создание силового резерва на случай обострения ситуации в Беларуси посылает сигнал о слабости Лукашенко.

"Сам факт того, что Путин озвучил этот запрос Лукашенко, говорит о том, что сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит. Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет Калашников (автомат - Sputnik), одевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует себя очень уютно", - подчеркнула она.

Также Колесникова отметила, что Путин заявил также о важности общественного диалога и поиска мирного пути разрешения политического кризиса. "Есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс", - напомнила политик.

О финансировании КС

Члены Координационного совета работают на волонтерских началах, заявила Мария Колесникова.

"Никто из нас за все время не получал деньги за то, что мы делаем", - подчеркнула она.

Политик также отметила, что совет никогда не просил Запад о предоставлении финансирования.

"Несколько дней назад было заявление представителя ЕС, что ЕС выделяет 53 миллиона белорусам, в том числе Координационному совету, чтобы КС распределял эти деньги. Во-первых, ни я, ни КС никогда не говорили, не просили ни о каких деньгах кого бы то ни было, в том числе ЕС. Мы не собираемся иметь к ним никакого отношения, мы не собираемся их распределять... Про 53 миллиона, о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ", - заверила Колесникова.

Она убеждена, что белорусы "сами своими силами могут справляться с любой ситуацией".

Бабарико в курсе ситуации в стране

Колесникова рассказала, что содержащийся под стражей экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико знает о происходящем в стране и поддерживает сторонников оппозиции.

"Нам приносят письма наши друзья, у которых есть переписка с Виктором. От них мы узнаем, что с ним все в порядке, что он очень сильно за нас поддерживает", - поделилась она.

Член президиума КС пояснила, что связи с Бабарико у нее нет."Ни его письма, ни мои письма к нему не доходят", - констатировала Мария Колесникова.

По ее данным, Бабарико в курсе того, что сейчас происходит в стране благодаря каким-то газетным вырезкам и новостям белорусского телевидения. "Он нацелен на победу, он в нас верит", - подытожила Колесникова.