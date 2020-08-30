Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Путин и Лукашенко договорились о новой встрече, сообщили в пресс-службе Кремля.

В воскресенье президент РФ позвонил своему белорусскому коллеге, поводом для звонка стал день рождения Александра Лукашенко.

Президенты России и Беларуси подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничеств, а также договорились о новой встрече – она пройдет в Москве в ближайшие недели. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, точная дата встречи будет определяться дополнительно.

Напомним, в последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 30 июня нынешнего года - тогда они совместно открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.

Кроме того, президенты двух стран активно созванивались после начавшихся в Беларуси протестов , связанных с недовольством результатами выборов.