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Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

30.08.2020 13:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Путин и Лукашенко договорились о новой встрече, сообщили в пресс-службе Кремля.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: Россия признает легитимность выборов президента Беларуси

В воскресенье президент РФ позвонил своему белорусскому коллеге, поводом для звонка стал день рождения Александра Лукашенко. 

Президенты России и Беларуси подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничеств, а также договорились о новой встрече – она пройдет в Москве в ближайшие недели. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, точная дата встречи будет определяться дополнительно.

Напомним, в последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 30 июня нынешнего года - тогда они совместно открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом. 

Кроме того, президенты двух стран активно созванивались после начавшихся в Беларуси протестов, связанных с недовольством результатами выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества.
 
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