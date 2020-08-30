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Путин и Лукашенко договорились о новой встрече
30.08.2020 13:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг - Sputnik. Путин и Лукашенко договорились о новой встрече, сообщили в пресс-службе Кремля.
© Sputnik / Алексей Дружинин
В воскресенье президент РФ
Президенты России и Беларуси подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничеств, а также договорились о новой встрече – она пройдет в Москве в ближайшие недели. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, точная дата встречи будет определяться дополнительно.
Напомним, в последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 30 июня нынешнего года - тогда они совместно
Кроме того, президенты двух стран активно
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Президенты России и Беларуси подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества.
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