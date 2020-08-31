Тихановская планирует выступить на заседаниях СБ ООН и ПАСЕ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы в сентябре, сообщила ее пресс-служба.

"Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что этим выступлением Тихановская хотела бы высказать просьбу ко всем представителям международного сообщества "уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать волю белорусского народа".

"Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом - это ответственность самих белорусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова экс-кандидата.

Стоит отметить, что для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.

В сообщении пресс-службы политика также отмечается, что "очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий, как только в стране произойдут свободные выборы".

Обеспокоена словами Путина

Кроме того, Тихановская заявила, что в оппозиции "крайне обеспокоены" словами президента России Владимира Путина о возможной отправке в Беларусь российских правоохранителей.

Ранее Путин рассказал , что сформировал по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости может быть направлен для помощи Беларуси. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока в Беларуси не начнутся разбои. Путин отметил, что в Москве исходят из того, что ситуация решится мирным путем, и если нарушения были с той или иной стороны, закон будет действовать для всех одинаково.

"Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако многие не согласились с результатами выборов, с этого дня в белорусской столице и ряде регионов ежедневно проходят несанкционированные акции протеста .

Ситуация с Тихановской

Напомним, что Светлана Тихановская, занявшая, по данным ЦИК, второе место на выборах, заявила, что не признает результаты и подала жалобу в ЦИК, после чего покинула страну. В настоящее время она находится в Литве вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. Тихановская заявляла, что намерена вернуться в Беларусь , однако сделает это тогда, когда "почувствует себя в безопасности".

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