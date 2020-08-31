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Тихановская планирует выступить на заседаниях СБ ООН и ПАСЕ
31.08.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Соперница Александра Лукашенко на прошедших
© Sputnik Светлана Яценюк
"Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что этим выступлением Тихановская хотела бы высказать просьбу ко всем представителям международного сообщества "уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать волю белорусского народа".
"Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом - это ответственность самих белорусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова экс-кандидата.
Стоит отметить, что для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.
В сообщении пресс-службы политика также отмечается, что "очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий, как только в стране произойдут свободные выборы".
Обеспокоена словами Путина
Кроме того, Тихановская заявила, что в оппозиции "крайне обеспокоены" словами президента России Владимира Путина о возможной отправке в Беларусь российских правоохранителей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее Путин
"Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них
Ситуация с Тихановской
Напомним, что Светлана Тихановская, занявшая, по данным ЦИК, второе место на выборах, заявила, что не признает результаты и подала жалобу в ЦИК, после чего покинула страну. В настоящее время она находится в Литве вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. Тихановская заявляла, что
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Политик высказала "крайнюю обеспокоенность" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки в Беларусь российских силовиков.
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