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В Минобороны рассказали о "прутьях" протестующих, а в МВД - о "БТРах" против них

31.08.2020 12:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси нашли «массу различных тайников» с прутьями и кольями, заготовленными заранее участниками протестов. Об этом сообщил начальник ГУ идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский в эфире телеканала ОНТ.

«Выполняя задачи по обеспечению безопасности <…>, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций», - заявил Касинский.

Ни фото, ни доказательств того, что «прутья» принадлежат протестующим, предоставлено не было.

Тем временем во время акции протеста в воскресенье в Минск была введена военная техника – семь колонн машин БМП и БТР-80. Опознавательные знаки на машинах были закрашены. МВД объясняет этот факт – техника была введена «для усиления мер безопасности личного состава».

«Это боевые машины, которые используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях», - заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова Интерфаксу.

Кроме того, на броне машин были военнослужащие с крупнокалиберными пулеметами. А на крыше Дворца Независимости были замечены вооруженные люди, предположительно снайперы.

Напомним, 30 августа в Беларуси прошла очередная многотысячная акция протеста - «Марш мира и независимости», на которой было задержано140 человек. Когда люди уже стали расходится из-за сильного ливня, к протестующим вышел помощник президента Николай Латышенок, который заявил, что президнт не будет разговаривать с оппозицией.

Позже пресс-секретарь Наталья Эйсмонт обнародовала фото, на котором Лукашенко идет с автоматом на территории Дворца Независимости. Этим она дала понять, что во время ации президент был во дворце, но не вышел для разговора. Так ли это - неизвестно. Если так, то это говорит об опасениях Лукашенко, ведь он не хотел разговаривать с оппозицией, а значит, на всякий случай дал понять, что готов защищаться.

Напомним, акции протеста проходят в стране уже 22 дня - с 9 августа, когда прошли президентские выборы. В Беларуси продолжается противостояние людей к действующей власти, большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей, и теперь люди требуют наказать виновных в насилии. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси нашли «массу различных тайников» с прутьями и кольями, заготовленными заранее участниками протестов.
 
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