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Пресс-служба Кремля: Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели

31.08.2020 13:23 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоится в Москве в ближайшие две недели, сообщил 31 августа журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели, — цитирует Пескова ТАСС. — Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится".

30 августа в ходе телефонного разговора Лукашенко и Путин обсудили, как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", "самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри и вокруг Беларуси".

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоится в Москве в ближайшие две недели, сообщил 31 августа журналистам...
 
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