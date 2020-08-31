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Пресс-служба Кремля: Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
31.08.2020 13:23 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 августа. Встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоится в Москве в ближайшие две недели, сообщил 31 августа журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели, — цитирует Пескова
30 августа в ходе телефонного разговора Лукашенко и Путин обсудили, как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", "самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри и вокруг Беларуси".
В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 31 августа. Встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоится в Москве в ближайшие две недели, сообщил 31 августа журналистам...
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