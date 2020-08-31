Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоится в Москве в ближайшие две недели, сообщил 31 августа журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели, — цитирует Пескова ТАСС . — Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится".

30 августа в ходе телефонного разговора Лукашенко и Путин обсудили, как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", "самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри и вокруг Беларуси".

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пресс-служба Кремля: Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели Минск, 31 августа. Встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоится в Москве в ближайшие две недели, сообщил 31 августа журналистам...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.