Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. В настоящее время речи об использовании в Беларуси резерва российских правоохранителей, который был сформирован по просьбе Александра Лукашенко, не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, положение дел в стране находится под контролем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси, который может быть при необходимости задействован на ее территории. По словам российского президента, резерв был сформирован по просьбе Александра Лукашенко.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идет. Президент также всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.

Он также отметил, что в случае возникновения необходимости задействовать в Беларуси российский резерв согласие Совета Федерации на это не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что личная встреча Путина и Лукашенко может состояться в Москве течение двух недель.

"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал представитель Кремля.

Готовы помочь с Конституцией

Беларусь не обращалась к России с вопросами по обмену опытом в организации процесса по изменению конституции, однако, если такие обращения будут, то Москва готова помочь, об этом также заявил в понедельник журналистам Песков.

"Насколько мне известно, не было каких-либо обращений с белорусской стороны, и, конечно, Россия не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующих обращений наших белорусских коллег и союзников", - сказал он.

При этом если обращение будет, то Россия, по его словам, поделится опытом. При этом он отметил, что технологии проведения голосования – это второй вопрос. Главное - это суть вносимых в конституцию поправок.

"Суть поправок определяется Беларусью, а также белорусской стороной, потому что это конституция Беларуси, здесь Россия не имеет право никак вмешиваться", - отметил Песков.

Рефинансирование долга

Пресс-секретарь российского президента также рассказал, что Москва и Минск продолжают контакты по возможности рефинансирования долга Беларуси перед Россией в один миллиард долларов.

"Мы сообщим, если это произойдет. Вы знаете, что у нас очень многогранные контакты российско-белорусские. Мы продолжаем эти контакты осуществлять", - сказал он.

Ранее он уже сообщал, что вопрос рефинансирования отдельных частей белорусского долга уже ставился на повестку дня, и что, если такое предложение поступит, его рассмотрит Минфин России.

Тема рефинансирования белорусского долга возникла в связи с заявлением Лукашенко, которое он сделал на минувшей неделе. Белорусский президент заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в один миллиард долларов с Путиным. Песков после этого в беседе с журналистами пояснял, что контакты о реструктуризации долга идут, но посоветовал узнавать детали в профильном ведомстве - министерстве финансов.

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