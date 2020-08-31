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Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Лукашенко
31.08.2020 13:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. В настоящее время речи об использовании в Беларуси резерва российских правоохранителей, который был сформирован по просьбе Александра Лукашенко, не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, положение дел в стране находится под контролем.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что
"Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идет. Президент также всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.
Он также отметил, что в случае возникновения необходимости задействовать в Беларуси российский резерв согласие Совета Федерации на это не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".
Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что личная встреча Путина и Лукашенко может состояться в Москве течение двух недель.
"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал представитель Кремля.
Готовы помочь с Конституцией
Беларусь не обращалась к России с вопросами по обмену опытом в организации процесса по изменению конституции, однако, если такие обращения будут, то Москва готова помочь, об этом также заявил в понедельник журналистам Песков.
"Насколько мне известно, не было каких-либо обращений с белорусской стороны, и, конечно, Россия не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующих обращений наших белорусских коллег и союзников", - сказал он.
При этом если обращение будет, то Россия, по его словам, поделится опытом. При этом он отметил, что технологии проведения голосования – это второй вопрос. Главное - это суть вносимых в конституцию поправок.
"Суть поправок определяется Беларусью, а также белорусской стороной, потому что это конституция Беларуси, здесь Россия не имеет право никак вмешиваться", - отметил Песков.
Рефинансирование долга
Пресс-секретарь российского президента также рассказал, что Москва и Минск продолжают контакты по возможности рефинансирования долга Беларуси перед Россией в один миллиард долларов.
© Sputnik / Максим Богодвид
"Мы сообщим, если это произойдет. Вы знаете, что у нас очень многогранные контакты российско-белорусские. Мы продолжаем эти контакты осуществлять", - сказал он.
Ранее он уже сообщал, что вопрос рефинансирования отдельных частей белорусского долга уже ставился на повестку дня, и что, если такое предложение поступит, его рассмотрит Минфин России.
Тема рефинансирования белорусского долга возникла в связи с заявлением Лукашенко, которое он сделал на минувшей неделе. Белорусский президент заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в один миллиард долларов с Путиным. Песков после этого в беседе с журналистами пояснял, что контакты о реструктуризации долга идут, но посоветовал узнавать детали в профильном ведомстве - министерстве финансов.
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Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что речи об использовании в Беларуси резерва правоохранителей из России пока не идет.
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