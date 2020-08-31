Песков: Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования силовиков из России

Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России. Об этом, как сообщает ТАСС , заявил 31 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет, — сказал он. — Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом".

По словам Пескова, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

Он также пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом". Песков отметил, что речь идет об обязательствах России перед Беларусью в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ, которые ранее уже были ратифицированы российским парламентом.

27 августа в интервью телеканалу "Россия 1" Путин заявил, что в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.

Комментируя заявления Лукашенко о том, что, когда речь идет о военной составляющей, у Беларуси есть договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ и он якобы договорился с Путиным об оказании Минску помощи при первой необходимости, российский президент отметил: "Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства — члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано".

"Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос, — добавил Путин. — Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства".

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — рассказал президент России. — Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. До тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

По словам Путина, в разговоре с Лукашенко они пришли к выводу "о том, что такой необходимости сейчас нет". "И, надеюсь, ее не будет, поэтому этот резерв мы не используем", — сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песков: Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования силовиков из России Минск, 31 августа. Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России. Об этом, как сообщает...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.