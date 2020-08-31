Координационный совет потребовал от властей прекратить давление на его членов

Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране вечером 31 августа выступил с заявлением, в котором осудил сегодняшнее задержание члена президиума КС юриста Лилии Власовой.

"Показательно, что Лилия Власова является одним из самых известных медиаторов как в Беларуси, так и за рубежом, — говорится в заявлении. — Мы высказываем озабоченность в связи с задержанием очередного члена президиума Координационного совета. Данное действие правоохранительных органов в совокупности с административными арестами членов президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, как и возбуждение уголовного дела по факту создания совета, мы расцениваем как политически мотивированное давление".

По мнению КС, действия властей направлены на дезорганизацию его работы и свидетельствуют о том, что власть не заинтересована в общественном диалоге и разрешении внутриполитического кризиса путем переговоров.

"Мы полагаем, что всякое давление на членов Координационного совета должно быть остановлено. Все стороны должны способствовать разрешению общественно-политического кризиса исключительно путем диалога", — сказано в заявлении.

Как сообщалось, Власова была задержана в Минске 31 августа сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. По информации члена совета Павла Латушко, дома у Власовой прошел обыск.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

На допросы в Следственный комитет по уголовному делу были вызваны члены президиума КС: юрист Максим Знак, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, международный медиатор Лилия Власова, бывший дипломат, чиновник и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Пресс-секретарь КС Антон Родненков также вызван в Следственный комитет. Ему надлежит явиться 1 сентября в 10 часов.

Два члена президиума совета — Сергей Дылевский и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова — сейчас находятся в ИВС в Жодино, где отбывают 10-суточный административный арест по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. Они были задержаны утром 24 августа возле проходной МТЗ.

28 августа неизвестными был задержан член Координационного совета, а также координатор штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико Виталий Кривко.

Согласно резолюции КС, совет ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Координационный совет потребовал от властей прекратить давление на его членов Минск, 31 августа. Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране вечером 31 августа выступил с заявлением, в котором осудил сегодняшнее...

Алексей Александров, БелаПАН.