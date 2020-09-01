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Тадеуш Кондрусевич: Я категорически не хочу, чтобы незаконное решение пограничной службы обострило напряженность в нашем Отечестве

01.09.2020 14:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. "Я категорически не хочу, чтобы необоснованное и незаконное решение пограничной службы обострило напряженность в нашем Отечестве", — заявил 1 сентября в своем обращении к пастве находящийся в Польше митроплит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Обращение опубликована на сайте католической церкви в Беларуси. 

"31 августа 2020 года при переходе границы на пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги мне без объяснения причин отказали в возвращении в Беларусь, хотя пограничники вели себя очень корректно, — говорится в обращении. — Такое решение пограничных служб для меня, как гражданина Республики Беларусь, совершенно непонятно, поскольку в статье 3 Закона Республики Беларусь № 49-3 от 20 сентября 2009 г. "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь" определяет следующее: "Право гражданина на въезд в Республику Беларусь не может быть ограничено".

По словам Кондрусевича, запрет на въезд в Беларусь не позволяет ему, как председателю Конференции католических епископов Беларуси, вести пастырское служение и участвовать в запланированных церковных мероприятиях.

"В контексте нынешнего социально-политического кризиса в нашем Отечестве я призывал и продолжаю призывать к диалогу и примирению", — сказано в обращении.

Кондрусевич обратился в Госпогранкомитет с просьбой прояснить ситуацию и отменить решение о запрете возвращения на родину для выполнения пастырских обязанностей. "Надеюсь, что это просто досадное недоразумение, которое будет исправлено в ближайшее время", — добавил он. 

Архиепископ Кондрусевич просит всех молиться о его "скорейшем возвращении на родину и мирном разрешении острого социально-политического кризиса в нашем Отечестве".

31 августа белорусские пограничники без объяснения причин не впустили гражданина Республики Беларусь Тадеуша Кондрусевича в страну, когда он возвращался из Польши. Архиепископ провел на границе около трех часов и в результатет был вынужден вернулся в Польшу.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил БелаПАН, что ведомство данную информацию не комментирует.

После президентских выборов Тадеуш Кондрусевич выступил с критикой действий власти. Он призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Александра Лукашенко — начать "конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан".


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 сентября. "Я категорически не хочу, чтобы необоснованное и незаконное решение пограничной службы обострило напряженность в нашем Отечестве", — заявил 1...
 
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