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Лукашенко рассказал, как будут "резать людей на куски", а также о санкциях и костелах
01.09.2020 16:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Гражданской войны не будет, другая власть (если придет) будет «резать на куски людей и их детей», Беларусь уберет свои грузы из Литовских портов в ответ на санкции.
Об этом рассказал Александр Лукашенко 1 сентября в Барановичах на встрече с участниками колледжа и жителями города. Так, президент заявил, что в стране не будет гражданской войны,
«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится... Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет», - заявил Лукашенко, общаясь с местными жителями в Барановичах после «линейки» в местном колледже.
Лукашенко утверждает, что при новой власти в стране его сторонников будет ждать «не люстрация, а резня». Он считает, что его поддерживают миллионы людей, и опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей. И то, что было в Украине, покажется «цветочками».
«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть».
О костелах
По словам Лукашенко, католические костелы в стране закрывать не будут, несмотря на их «антилукашенковскую пропаганду».
«Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели. Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали», - сказал он.
Напомним, 31 августа стало известно, что главу католической церкви в Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, не впустили в Беларусь, гражданином которой он является. При этом госорганы так никак не объяснили свое решение, и заявил, что Костел будет бороться за возвращение Кондрусевича на родину. Известно, что перед этим он призывал власти прекратить насилие в стране.
Теперь Лукашенко утврждает, что архиепископ получил некое задани в Варшаве и "стал невыездным".
26 августа в Минске
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