Гражданской войны не будет, другая власть (если придет) будет «резать на куски людей и их детей», Беларусь уберет свои грузы из Литовских портов в ответ на санкции.

Об этом рассказал Александр Лукашенко 1 сентября в Барановичах на встрече с участниками колледжа и жителями города. Так, президент заявил, что в стране не будет гражданской войны, передает его пресс-служба.

«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится... Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет», - заявил Лукашенко, общаясь с местными жителями в Барановичах после «линейки» в местном колледже.

Лукашенко утверждает, что при новой власти в стране его сторонников будет ждать «не люстрация, а резня». Он считает, что его поддерживают миллионы людей, и опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей. И то, что было в Украине, покажется «цветочками».

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть».

О костелах

По словам Лукашенко, католические костелы в стране закрывать не будут, несмотря на их «антилукашенковскую пропаганду».

«Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели. Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали», - сказал он.

Напомним, 31 августа стало известно, что главу католической церкви в Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, не впустили в Беларусь, гражданином которой он является. При этом госорганы так никак не объяснили свое решение, и заявил, что Костел будет бороться за возвращение Кондрусевича на родину. Известно, что перед этим он призывал власти прекратить насилие в стране.

Теперь Лукашенко утврждает, что архиепископ получил некое задани в Варшаве и "стал невыездным".

26 августа в Минске по время акции протеста около 100 человек оказались заблокированными в Красном костеле. Двери костела разблокировали после 21:00.

О «балтийских» санкциях

«Более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси», - сказал Лукашенко. По его мнению, матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, так как она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.

А странам Балтии «дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - сказал Лукашенко. По его мнению, им нужно быть аккуратнее, так как их собственные народы могут воспринять их действия неоднозначно.

Лукашенко посоветовал властям этих стран объяснить своим людям «как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена». Если они будут накатывать на Беларусь, получат от своего народа «так в зубы, что этих зубов не останется».

В ответ на санкции президент пообещал принять меры.

31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и еще 29 его приближенных чиновников, в отношении представителей белорусских властей, виновных в фальсификации результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.