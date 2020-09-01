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Замглавы МИД обсудил с поверенным в делах США ситуацию в Беларуси
01.09.2020 19:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов, обсудил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко с временным поверенным в делах США Джеффри Джуком, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси и состояние дел в белорусско-американских отношениях", - говорится в сообщении пресс-службы.
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После выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались акции несогласных. Первые акции были жестко подавлены, после чего к требованиям честных выборов добавилось требование прекратить насилие.
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