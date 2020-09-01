Замглавы МИД обсудил с поверенным в делах США ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов, обсудил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко с временным поверенным в делах США Джеффри Джуком, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси и состояние дел в белорусско-американских отношениях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее дипломатические представители США, Великобритании, Швейцарии и Европейского союза приняли совместное заявление, в котором призвали белорусские власти прекратить запугивать протестующих, подвергать их насилию и преследовать по политическим мотивам.

После выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались акции несогласных. Первые акции были жестко подавлены, после чего к требованиям честных выборов добавилось требование прекратить насилие.