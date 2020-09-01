Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкций в отношении семи граждан Беларуси, которые, как предполагается, были причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении мирных демонстрантов, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Государственного департамента США.

"Есть группа из семи человек, по которым мы вместе с Министерством финансов США работаем над доказательствами [причастности к указанным деяниям], чтобы ввести санкции, — рассказал агентству собеседник. — Это минимальное усилие, чтобы <...> не просто публично опозорить, но и продемонстрировать, что если люди одновременно фальсифицируют результаты выборов и совершают насилие в отношении мирных демонстрантов, реализующих основные свободы — свободу собраний и свободу слова, — должна наступить некоторая ответственность".

Имена этих семи граждан Беларуси не называются.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд на свою территорию для 30 белорусских должностных лиц. Помимо Александра Лукашенко в санкционный список включены помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, глава ЦИК Лидия Ермошина, глава КГБ Валерий Вакульчик, глава Комитета госконтроля Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, генеральный прокурор Александр Конюк, министр внутренних дел Юрий Караев, госсекретарь Совбеза Андрей Равков и другие.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США рассматривают вопрос о санкциях против семи граждан Беларуси в связи с фальсификацией выборов и насилием в отношении протестующих Минск, 1 сентября. Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкций в отношении семи граждан Беларуси, которые, как предполагается, были причастны к...

Захар Щербаков, БелаПАН.