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"Служите государству": Тихановская обратилась к госслужащим

01.09.2020 17:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен ― Sputnik. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусским госслужащим, передает Sputnik. Текст обращения был опубликован во вторник в Telegram-канале Тихановской. 

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
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В своем обращении она, в частности, призывает сотрудников госструктур думать об интересах страны и призывает освободить задержанных членов КС Лилию Власову, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

"Лилия Владимировна ― известный в стране юрист, специалист по урегулированию конфликтов до суда. Ее участие может быть очень полезным, когда представители власти решатся обсудить выход из политического кризиса путем переговоров. Освободите Лилию Власову и прекратите давление на Координационный совет! Освободите задержанных ранее Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского!" ― говорит экс-кандидат в президенты.

Координационный совет создан для того, чтобы стали возможными переговоры о путях выхода из политического кризиса, говорится в обращении.

"Если исходить из интересов государства, все равно придется начинать переговоры. Призываем вас думать об интересах страны", ― отмечает Тихановская.

"Мы можем и должны найти выход из кризиса, чтобы страна пошла вперед", резюмирует экс-кандидат в президенты.

Напомним, протесты начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, однако позднее приобрели мирный характер. Сама Тихановская после выборов выехала на территорию Литвы.

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Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси призвала чиновников думать об интересах страны и потребовала прекратить давление на Координационный совет.
 
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