В МИД России прокомментировали возможные санкции США из-за Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. США следует вместо предупреждений по Беларуси дать этой стране возможность самой выйти из ситуации, такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителя американской администрации, что Вашингтон может рассмотреть санкции против Москвы, если та будет вмешиваться в дела Беларуси.

В ответ на это сегодня Рябков заявил, что Минск должен поступать так, как сам считает нужным.

"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", - приводит его слова Рябкова РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается в дела Беларуси, а способствует решению проблем с уважением к возможности белорусов самим разобраться в своих проблемах.

"Такого рода сигналы слышать от США, которые сплошь и рядом вмешиваются в дела других государств, причем самым бесцеремонным и грубым образом, нам не впервой, но мы не воспринимаем это как что-то из ряда вон выходящее", - сказал он.

Напомним, что 2 сентября запланирован визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.