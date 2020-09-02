Трамп заподозрил своего оппонента в употреблении стимуляторов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заподозрил своего политического оппонента Джо Байдена в употреблении стимуляторов, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд", - сказал Трамп, отметив, что и Байден, и он сам должны пройти тест на препараты.

Ведущая спросила Трампа, почему он подозревает своего оппонента в применении стимуляторов, на что тот ответил, что видит разницу, каким Байден был во время дебатов, и каким сейчас. ПО словам президента, Байден во время дебатов выглядел слабым.

Ранее Трамп, еще перед дебатами, предлагал проверить Байдена на предмет употребления наркотиков.

Кандидату в президенты США Джо Байдену сейчас 77 лет, Трампу – 74. В случае избрания на президентский пост оба политика установят рекорд по возрасту вступления в должность главы государства.

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