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Трамп заподозрил своего оппонента в употреблении стимуляторов
02.09.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заподозрил своего политического оппонента Джо Байдена в употреблении стимуляторов, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд", - сказал Трамп, отметив, что и Байден, и он сам должны пройти тест на препараты.
© REUTERS / REBECCA COOK
Ведущая спросила Трампа, почему он подозревает своего оппонента в применении стимуляторов, на что тот ответил, что видит разницу, каким Байден был во время дебатов, и каким сейчас. ПО словам президента, Байден во время дебатов выглядел слабым.
Ранее Трамп, еще перед дебатами,
Кандидату в президенты США Джо Байдену сейчас 77 лет, Трампу – 74. В случае избрания на президентский пост оба политика установят рекорд по возрасту вступления в должность главы государства.
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Он рассказал, что замечает разницу в том, как 77-летний кандидат в президенты вел себя во время дебатов, а как сейчас.
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