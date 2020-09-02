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Впервые после выборов: Лавров и Макей сегодня встретятся в Москве
02.09.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров намерены сегодня провести встречу в Москве, она станет первой для глав внешнеполитических ведомств после
© Sputnik / Виктор Толочко
Визит Макея в Москву был анонсирован на минувшей неделе.
Как отмечают политологи, основной темой встречи Макея и Лаврова будет подготовка
Как ранее сообщало агентство, после выборов Путин и Лукашенко провели пять телефонных разговоров, во время которых была
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Ожидается, что основной темой переговоров министров станет подготовка сентябрьской встречи Путина и Лукашенко.
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