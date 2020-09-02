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Впервые после выборов: Лавров и Макей сегодня встретятся в Москве

02.09.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров намерены сегодня провести встречу в Москве, она станет первой для глав внешнеполитических ведомств после президентских выборов в РБ.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лавров заверил Макея в "неизменной союзнической поддержке"

Визит Макея в Москву был анонсирован на минувшей неделе.

Как отмечают политологи, основной темой встречи Макея и Лаврова будет подготовка встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимир Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что визит Лукашенко в Москву должен пройти в первой половине сентября, но точная дата еще не определена.

Как ранее сообщало агентство, после выборов Путин и Лукашенко провели пять телефонных разговоров, во время которых была обсуждена поствыборная ситуация в Беларуси. Главы внешнеполитических ведомств двух стран разговаривали по телефону два раза. Накануне визита Макея в российском МИД подчеркнули, что "Россия внимательно следит за ситуацией после выборов, подчеркивает недопустимость попыток ее дестабилизации извне, вмешательства во внутренние дела республики, выступает за нормализацию обстановки при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка".

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Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что основной темой переговоров министров станет подготовка сентябрьской встречи Путина и Лукашенко.
 
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