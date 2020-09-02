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Госсекретарь США призвал Минск впустить в страну главу белорусских католиков
02.09.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси
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"Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов", ― написал Помпео в Twitter.
По словам госсекратаря США, архиепископ и белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания.
Кондрусевич, который является гражданином Беларуси,
Ситуацию с отказом во въезде домой главе белорусских католиков во вторник
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Тадеушу Кондрусевичуотказали во въезде в страну, когда он в понедельник возвращался из заграничной командировки в Польши.
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