Госсекретарь США призвал Минск впустить в страну главу белорусских католиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси разрешить въезд в страну главе Римско-католической церкви в Беларуси, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.

"Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов", ― написал Помпео в Twitter.

По словам госсекратаря США, архиепископ и белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания.

Кондрусевич, который является гражданином Беларуси, не смог въехать в страну в понедельник, когда возвращался из командировки в Польшу. Его не пустили в страну без объяснения причин. Ранее Кондрусевич неоднократно высказывался о ситуации в стране после выборов, указывая на неадекватные действия силовых структур, и призывал прекратить насилие.

Ситуацию с отказом во въезде домой главе белорусских католиков во вторник прокомментировал президент страны Александр Лукашенко. По словам президента, Кондрусевич выезжал в Варшаву для консультаций, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в общий Российско-белорусский список невъездных.

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