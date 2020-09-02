ЕС подготовил предварительный санкционный список. Без Лукашенко

Евросоюз подготовил предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за насилие в отношении протестующих и фальсификации выборов в Беларуси. Пока в списке лишь 17 фамилий, причем Александра Лукашенко в нем нет.

Как сообщает «Польское радио», список еще не одобрен и будет обсуждаться и утверждаться на уровне министров на будущей неделе. Кроме того отмечается, что список является открытым, то есть него могут постоянно добавляться лица, которые причастны к фальсификациям выборов и насилию над демонстрантами.

Потенциально список может составлять тридцать фамилий. Всем лицам из списка будет запрещено посещать ЕС, их финансы в странах Евросоюза будут заморожены.