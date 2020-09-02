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Макей: Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси
02.09.2020 12:53 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 2 сентября. Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 2 сентября в Москве.
"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси, — цитирует Макея
По словам Макея, это дает возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации.
Он также отметил, что Беларусь нацелена на открытый диалог с Россией по всем актуальным вопросам.
Кроме того, Макей заявил, что Беларусь не позволила странам Запада реализовать сценарий Украины. Уровень накала политического противостояния в Беларуси стал значительно ниже, считает он.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Макей: Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси
Минск, 2 сентября. Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси на...
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