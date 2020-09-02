ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси

02.09.2020 12:53 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 2 сентября в Москве.

"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси, — цитирует Макея ТАСС. — Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

По словам Макея, это дает возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации.

Он также отметил, что Беларусь нацелена на открытый диалог с Россией по всем актуальным вопросам.

Кроме того, Макей заявил, что Беларусь не позволила странам Запада реализовать сценарий Украины. Уровень накала политического противостояния в Беларуси стал значительно ниже, считает он.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 2 сентября. Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси на...
 
Новости дня
Новости политики
 
ЕС подготовил предварительный санкционный список. Без Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика