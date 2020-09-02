Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 2 сентября в Москве.

"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси, — цитирует Макея ТАСС . — Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

По словам Макея, это дает возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации.

Он также отметил, что Беларусь нацелена на открытый диалог с Россией по всем актуальным вопросам.

Кроме того, Макей заявил, что Беларусь не позволила странам Запада реализовать сценарий Украины. Уровень накала политического противостояния в Беларуси стал значительно ниже, считает он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси Минск, 2 сентября. Взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси на...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.