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ГПК: Латушко выехал из Беларуси в сопровождении польского посла

02.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Оппозиционный политик, член Координацинного совета Павел Латушко выехал из Беларуси в сопровождении Чрезвычайного и полночного посла Польши минувшей ночью.

© Photo : Telegram / Пул Первого
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"Латушко выехал из Беларуси сегодня ночью на автомобиле с дипломатическими номерами в сопровождении польского посла, на оформление документов на выезд им потребовалось 12 минут", - сообщил Sputnik в среду официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. 

Как рассказал Бычковский, Латушко выезжал через пограничный пункт пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. По его словам, у ГПК нет информации о цели заграничной поездки Латушко. "Пограничники не уточняют цели выезда из страны, тем более что речь идет о пассажире автомобиля с дипномерами", - сказал Бычковский.

Как ранее сообщал штаб КС, политик выехал из страны для участия в конференции и обещал через несколько дней вернуться. Вместе с тем, в штабе отметили, что в отношении Латушко может быть "преследование со стороны властей" за его оппозиционность.

"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск", - такой комментарий распространила пресс-служба Координационного совета в среду.

Во вторник президент Александр Лукашенко заявил о том, что Латушко "зашел за красную линию" и может быть привлечен к ответственности.

"По закону он (Латушко – Sputnik) ответит, он перешел красную линию", - сказал Лукашенко во время беседы с журналистами в городе Барановичи, фрагмент которой показал телеканал ОНТ.

Сразу после президентских выборов Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Беларуси от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Беларуси в Польше, послом республики во Франции и министром культуры.

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии - "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Беларуси. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей.

 
Теги: Минск
 
 
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На оформление документов на выезд через пограничный пункт пропуска "Берестовица" им потребовалось чуть более десяти минут.
 
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