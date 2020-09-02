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Начальники генштабов Беларуси и РФ обсудили подготовку к совместным учениям "Славянское братство", которые пройдут на белорусской территории в сентябре

02.09.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили 2 сентября по телефону состояние военного сотрудничества между Минском и Москвой, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что среди прочего военные чиновники затронули подготовку к совместным учениям "Славянское братство — 2020", в которых примут участие войска Беларуси, России и Сербии, а также подготовку к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020" на территории РФ.

В начале августа командующий силами специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко сообщил журналистам, что учения "Славянское братство — 2020" пройдут в конце сентября на территории Беларуси — на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая базируется в Бресте.

В прошлом году двухнедельные учения "Славянское братство" прошли на территории Сербии. В них участвовало более 600 белорусских, российских и сербских военнослужащих, задействовалось свыше 50 единиц военной техники и пять самолетов военно-транспортной авиации.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 2 сентября. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили 2 сентября по...
 
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