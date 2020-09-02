Лавров: деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с Украины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. У России есть подтвержденные сведения о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины, заявил в среду по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть Правый сектор (запрещен в РФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", – сказал Лавров.

Он заявил, что на территории Украины действуют лагеря по подготовке экстремистов.

"По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", – сказал Лавров.

По его словам, Москва будет пресекать все попытки организовать провокации в отношении Беларуси извне.

О позиции Евросоюза и НАТО

Лавров отметил, что заявления в связи с ситуацией в Беларуси, которые делают Евросоюз и НАТО, носят деструктивный характер.

"Оттуда звучат достаточно деструктивные заявления. Ну и мы видим активность Североатлантического альянса вблизи границ Беларуси, которые также являются границами Союзного государства", - сказал Лавров.

О контактах с Тихановской

Глава российского МИД также отметил, что в Москве не намерены контактировать с представителями Координационного совета. В том числе потому, что часть людей, вошедших в КС, в России знакома.

"И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка", – объяснил свою позицию Лавров.

Он вспомнил о появившейся на сайте Светланы Тихановской программы, "которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу и которая потом быстро исчезла". По словам Лаврова, в Москве так и не услышали внятных объяснений, "что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета".

"В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном правовом поле", – заявил глава МИД РФ.

По его мнению, Беларуси в настоящее время необходим общенациональный диалог в том формате, который предложил президент Лукашенко – с привлечением рабочих и студентов, а также "тех самых молодых людей, которые мирно гуляют по улицам Минска, но только чтобы закона они не нарушали, вот этот процесс весьма перспективен", считает российский министр.

"Неаккуратные" задержания журналистов

Лавров также отметил, что в Москве обеспокоены тем, что некоторые российские журналисты в Беларуси подвергались задержаниям, в том числе, "неаккуратным".

"Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Беларуси и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе, не самому такому аккуратному", – сказал Лавров.

Тем не менее, отметил он, белорусские коллеги оперативно реагировали на запрос Москвы и журналисты были быстро отпущены, даже те, кто не имел аккредитации.

В конце минувшей недели сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Минска большую группу журналистов, которые собирались освещать протестную акцию возле Свято-Духова кафедрального собора. В субботу были лишены аккредитации ряд журналистов иностранных СМИ. Накануне во время освещения акции студентов снова были задержаны журналисты, в отношении них был начат административный процесс.