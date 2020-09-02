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В Киеве отреагировали на слова Лаврова об украинских экстремистах в Беларуси
02.09.2020 17:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Украина не ведет никакой подрывной деятельности в Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В среду в Москве глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины. В частности, по его словам, в республике находятся порядка 200 подготовленных украинских экстремистов.
"Украина не вела, не ведет, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - написал Кулеба на своей странице в Facebook в среду.
По его словам, данные о 200 экстремистах "плод болезненной фантазии" того, кто предоставил их Лаврову.
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Сегодня Лавров на встрече с белорусским коллегой Макеем заявил, что "порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в...
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