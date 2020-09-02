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Помпео: на акциях протеста в Беларуси был задержан гражданин США

02.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен - Sputnik. Гражданин США был задержан во время акций протеста в Беларуси, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

© Sputnik / Иван Руднев
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Он заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси. США призывают власти Беларуси прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Черышикова, заявил госсекретарь.

Во вторник, 1 сентября, ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов, заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко обсудил с временным поверенным в делах США Джеффри Джуком.

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже четвертую неделю. Они начались 9 августа – в день выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенк. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несогласные с результатами выборов продолжают выходить на акции протеста по сей день.

 
Теги: Минск
 
 
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Вашингтон призывает освободить гражданина США, а также других задержанных в ходе акций протеста в Беларуси.
 
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