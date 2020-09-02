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Помпео: на акциях протеста в Беларуси был задержан гражданин США
02.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен - Sputnik. Гражданин США был задержан во время акций протеста в Беларуси, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
© Sputnik / Иван Руднев
Он заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси. США призывают власти Беларуси прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Черышикова, заявил госсекретарь.
Во вторник, 1 сентября, ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов, заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко
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Вашингтон призывает освободить гражданина США, а также других задержанных в ходе акций протеста в Беларуси.
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