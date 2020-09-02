Грызлов: Донецк и Луганск могут подписать договоренность о разведении сил

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Донецк и Луганск будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств в Донбассе, однако они должны вступить в силу после приведения постановления Верховной рады Украины от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие с минскими соглашениями, сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Донецк и Луганск будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств и утвердить план разминировании участков после подготовки соответствующих документов. Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие минским соглашениям. Эта позиция должна быть зафиксирована письменно", - отметил Грызлов по итогам заседания контактной группы в среду.

Он добавил, что "Киев продолжает курс на подавление Донбасса".

"Еще на прошлой встрече Донецк и Луганск выразили протест в отношении постановления Верховной рады о назначении очередных местных выборов. Это постановление в его нынешнем виде грубо нарушает политические обязательства Украины по минским соглашениям. Представители Донбасса подчеркивают, что постановление Верховной рады содержит пункты, которые прямо противоречат минским соглашениям. В результате постановление Верховной рады блокирует возможность принятия решений практически по всем направлениям работы контактной группы, которая строится на основе минских соглашений", - пояснил полпред.

По его словам, Донбасс требует, чтобы Верховная рада привела постановление о выборах в соответствие с минскими соглашениями, поскольку минские соглашения имеют комплексный характер и должны выполняться полностью.

"Сегодня прошло второе пленарное заседание Верховной рады, но вопрос об изменении постановления не поднимался.

В условиях, когда высший законодательный орган Украины демонстрирует нежелание выполнять минские соглашения, возникает вопрос о возможности практической реализации Украиной любых достигнутых договоренностей.

Чтобы обеспечить такую реализацию, Верховная рада Украины должна подтвердить свою приверженность минским соглашениям и внести в постановление положение о том, что выборы в Донбассе будут проводиться в соответствии с минскими соглашениями", - заключил Грызлов.

Нарушения

"Представители Донецка и Луганска поставили вопрос о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Украинская сторона нарушает те договоренности по усилению режима прекращения огня, которые были достигнуты на площадке контактной группы. Это касается и издания приказов, и действий украинских силовиков на линии соприкосновения", - сообщил Грызлов.

По его словам, представители Донбасса фиксируют, что ВСУ создают новые позиции там, где их быть не должно. "Прежние договоренности о разведении сил и средств нарушаются Украиной, в том числе в таких районах, как Петровское и Золотое. Эти нарушения подтверждаются данными ОБСЕ. Нарушения согласованных договоренностей создает угрозу срыва режима прекращения огня", - отметил полпред.

Грызлов добавил, что вооруженные силы Украины все чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). За последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения линии соприкосновения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.