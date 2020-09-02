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В Кремле прокомментировали заявление об отравлении Навального "Новичком"

02.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Алексея Навального веществом из группы "Новичок", у России нет таких данных, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, информировал ли Берлин российскую сторону о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", и есть ли у РФ такие данные.

Вместе с тем, в российском МИД заявили, что ждут ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии тем временем заявили, что проинформируют посла РФ в Берлине Сергея Нечаева о результатах обследования Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг блогера Навального.
 
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