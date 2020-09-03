Известные телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно провели ночь на Окрестина

2 сентября были задержаны известные телеведущие гостелевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно.

Ранее в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что такие граждане не доставлялись в РУВД Минска, и в списках их нет.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отмечала, что пока не владеет информацией о задержании Дудинского и Кохно.

Однако утром в четверг, 3 сентября, ситуацию в личном аккаунте в Инстаграм прокомментировала жена задержанного Дудинского Екатерина Раецкая. В своей публикации ведущая старается сохранить позитивную тональность, просит не нагнетать и не фантазировать.

«Прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью. Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания... соответствовали простому принципу - «не навреди», - отметила ведущая.

В последний раз говорила с мужем вчера в 17:30. После этого в течение трех часов Денис не выходил на связь. Абонент все это время был недоступен. После Екатерине набрали с неизвестного номера. Голос в трубке сообщил, что ее муж задержан.

Также ситуацию прокомментировала и Надежда Кохно. «Вчера задержали. Увезли в неизвестном направлении, мне никто ничего не сообщил. В "102" только через часа три мне сказали, где мой муж. Он провел ночь на Окрестино», - сообщила супруга ведущего.

В своем Инстаграм она еще опубликовала видеозапись задержания супруга.

«Вот так это было... С криками: «Лицом в пол!!!» - и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему», - прокомментировала Надежда.

Вчера вечером из-за несогласия людей с результатами выборов и непринятия насилия проходили очередные акции солидарности в разных районах по всему Минску. Уже три недели народ противостоит действующей власти. Люди изначально, как и всегда, собрались на площади Независимости, а потом двигались по Проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади. Однако около 19:30 возле ПВТ людей разогнал ОМОН.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста.

По информации МВД, "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 2 сентября задержано 24 гражданина, из них 3 студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек".