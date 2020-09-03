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Известные телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно провели ночь на Окрестина
03.09.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
2 сентября были задержаны известные телеведущие гостелевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно.
Ранее в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что такие граждане не доставлялись в РУВД Минска, и в списках их нет.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отмечала, что пока не владеет информацией о задержании Дудинского и Кохно.
Однако утром в четверг, 3 сентября, ситуацию в личном аккаунте в Инстаграм
«Прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью. Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания... соответствовали простому принципу - «не навреди», - отметила ведущая.
В последний раз говорила с мужем вчера в 17:30. После этого в течение трех часов Денис не выходил на связь. Абонент все это время был недоступен. После Екатерине набрали с неизвестного номера. Голос в трубке сообщил, что ее муж задержан.
Также ситуацию прокомментировала и Надежда Кохно. «Вчера задержали. Увезли в неизвестном направлении, мне никто ничего не сообщил. В "102" только через часа три мне сказали, где мой муж. Он провел ночь на Окрестино», - сообщила супруга ведущего.
В своем Инстаграм она еще опубликовала видеозапись задержания супруга.
«Вот так это было... С криками: «Лицом в пол!!!» - и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему», - прокомментировала Надежда.
Вчера вечером из-за несогласия людей с результатами выборов и непринятия насилия проходили очередные акции солидарности в разных районах по всему Минску. Уже три недели народ противостоит действующей власти. Люди изначально, как и всегда, собрались на площади Независимости, а потом двигались по Проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади. Однако около 19:30 возле ПВТ людей разогнал ОМОН.
По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко
По
28 августа в Минске
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2 сентября были задержаны известные телеведущие гостелевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно.
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