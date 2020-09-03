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Перестановки в силовом блоке: Тертель сменил Вакульчика, Вакульчик - Равкова
03.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчка, занимавшего должность председателя КГБ, госсекретарем Совбеза, сообщает БелТА.
В четверг, 3 сентября, глава государства провел кадровые перестановки в силовом блоке. Так, Иван Тертель, который руководил Комитетом госконтроля, возглавил КГБ. А бывший председатель Комитета госбезопаности занял пост госсескретаря Совбеза. Он сменил в этой должности Андрея Равкова.
(последует)
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МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчка, занимавшего должность председателя КГБ, госсекретарем Совбеза, сообщает...
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