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Перестановки в силовом блоке: Тертель сменил Вакульчика, Вакульчик - Равкова

03.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчка, занимавшего должность председателя КГБ, госсекретарем Совбеза, сообщает БелТА. 

В четверг, 3 сентября, глава государства провел кадровые перестановки в силовом блоке. Так, Иван Тертель, который руководил Комитетом госконтроля, возглавил КГБ. А бывший председатель Комитета госбезопаности занял пост госсескретаря Совбеза. Он сменил в этой должности Андрея Равкова. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчка, занимавшего должность председателя КГБ, госсекретарем Совбеза, сообщает...
 
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