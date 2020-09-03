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Лукашенко сменил председателей КГБ, КГК и госсекретаря Совбеза

03.09.2020 11:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 сентября. Александр Лукашенко 3 сентября назначил нового государственного секретаря Совета безопасности, председателя Комитета госбезопасности и исполняющего обязанности председателя Комитета госконтроля, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Имена новых руководителей этих ведомств пока не названы.

До этого момента должность госсекретаря Совбеза занимал Андрей Равков, председателя КГБ — Валерий Вакульчик, КГК — Иван Тертель.

(Будет дополнено.)


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 сентября. Александр Лукашенко 3 сентября назначил нового государственного секретаря Совета безопасности, председателя Комитета госбезопасности и...
 
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