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Лукашенко сменил председателей КГБ, КГК и госсекретаря Совбеза
03.09.2020 11:55 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 3 сентября. Александр Лукашенко 3 сентября назначил нового государственного секретаря Совета безопасности, председателя Комитета госбезопасности и исполняющего обязанности председателя Комитета госконтроля, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
Имена новых руководителей этих ведомств пока не названы.
До этого момента должность госсекретаря Совбеза занимал Андрей Равков, председателя КГБ — Валерий Вакульчик, КГК — Иван Тертель.
(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 3 сентября. Александр Лукашенко 3 сентября назначил нового государственного секретаря Совета безопасности, председателя Комитета госбезопасности и...
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