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Президент сменил руководство ряда районов Гомельской области
03.09.2020 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.
© Sputnik Андрей Киреев
Октябрьский райисполком возглавит Сергей Довгалев, который до этого занимал должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома.
Экс-глава Октябрьского района Андрей Барановский назначен заместителем председателя Гомельского облисполкома.
В Гомельский райисполком главой назначен Сергей Ермолицкий, который до этого возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области.
Райисполком в Добрушском районе возглавит Дмитрий Козел. Он переведен туда с должности первого зампредседателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома.
На должность председателя Жлобинского райисполкома согласован директор предприятия "Амкодор-Гомель" Александр Григоренко.
За кольцевой жизнь меняется
Лукашенко отметил, прибывшие сегодня из регионов в Минск люди наверняка не видят в столице ни революций, на катастроф, "ни других ужасных вещей".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", - сказал глава государства.
Президент не считает сложившуюся в стране ситуацию сложной или проблемной, и полагает, что на обстановку влияет в большей мере внешнее вмешательство.
"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает", - уточнил Лукашенко.
Он также добавил, что республика "оказалась один на один с агрессией извне", и выразил благодарность за поддержку в этой ситуации российской стороне.
Также сегодня Александр Лукашенко провел ряд
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Александр Лукашенко назначил новых руководителей местных исполнительных органов в Гомельском, Октярьском, Добрушском, и Жлобинском районах.
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