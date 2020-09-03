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Президент сменил руководство ряда районов Гомельской области

03.09.2020 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

© Sputnik Андрей Киреев
Лукашенко назначил нового замглавы КГБ

Октябрьский райисполком возглавит Сергей Довгалев, который до этого занимал должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома.

Экс-глава Октябрьского района Андрей Барановский назначен заместителем председателя Гомельского облисполкома.

В Гомельский райисполком главой назначен Сергей Ермолицкий, который до этого возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области.

Райисполком в Добрушском районе возглавит Дмитрий Козел. Он переведен туда с должности первого зампредседателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома.

На должность председателя Жлобинского райисполкома согласован директор предприятия "Амкодор-Гомель" Александр Григоренко.

За кольцевой жизнь меняется

Лукашенко отметил, прибывшие сегодня из регионов в Минск люди наверняка не видят в столице ни революций, на катастроф, "ни других ужасных вещей". 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

"Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", - сказал глава государства.

Президент не считает сложившуюся в стране ситуацию сложной или проблемной, и полагает, что на обстановку влияет в большей мере внешнее вмешательство.

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает", - уточнил Лукашенко.

Он также добавил, что республика "оказалась один на один с агрессией извне", и выразил благодарность за поддержку в этой ситуации российской стороне.

Также сегодня Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Александр Лукашенко назначил новых руководителей местных исполнительных органов в Гомельском, Октярьском, Добрушском, и Жлобинском районах.
 
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