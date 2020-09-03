Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинили в событиях в республике Польшу, Чехию, Литву и Украину, сообщает БелТА.

Массовые акции протеста начались в стране сразу после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. Глава государства неоднократно заявлял, что руководят активистами из-за рубежа.

"Оно (вмешательство - Sputnik) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - заявил Лукашенко в четверг, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

По его словам, Беларусь реагирует "на любые негативные телодвижения" в свой адрес. "Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - добавил он.

В стране должен быть порядок

При этом белорусский лидер уверен, что в стране так не может произойти, так как у людей есть работа и возможность зарабатывать. Он обратил внимание, что "молодежь всегда была активной, любит походить, побузить", но закон, подчеркнул Лукашенко, должен соблюдаться.

"Особенно студентов. Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться (допустим, на пятидесяти тысячах бюджетников, и все), но желающих получить высшее образование было гораздо больше, - рассказал Лукашенко.

"Мы дали отсрочку от армии - пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться - иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть", - продолжил он.

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